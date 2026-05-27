T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2024/346 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/346 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, Yenicami Mah, Fermeneciler Mevkii, 1130 Ada, 26 Parsel, 25,37 Yüz Ölçümü, Kargir Dükkanı Olan Ev Nit. Taş. Borçluya Ait 1/4 Hissesi. Adresi: Arapcami Mah. Fermeneciler Cad. No:73 Beyoğlu / İSTANBUL
Kıymeti: 6.655.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:50
06/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02478110