T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/792 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/792 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 5977 parsel sayılı 282,00 m² miktarlı ana gayrimenkul niteliği altı katlı beş dükkan dokuz meskenli kargir apartman vasıflı olup 20/400 arsa paylı, zemin kat, 5 nolu dükkan vasıflı taşınmazın tamamıdır. Adres: Kartaltepe Mahallesi, İstanbul Caddesi, No: 22/24-A Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 3.200.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:38

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 5977 parsel sayılı 282,00 m² miktarlı ana gayrimenkul niteliği altı katlı beş dükkan dokuz meskenli kargir apartman vasıflı olup 20/400 arsa paylı, 2. kat, 9 nolu mesken vasıflı taşınmazın tamamıdır. Adres: Kartaltepe Mahallesi, İstanbul Caddesi, No: 22/24, K:2 D:6 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 3.250.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:38

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 5973 parsel sayılı 295,00 m² miktarlı ana gayrimenkul niteliği altı katlı beş dükkan dokuz meskenli kargir apartman vasıflı olup 40/400 arsa paylı, 2. kat, 10 nolu daire vasıflı taşınmazın tamamıdır. Adres: Kartaltepe Mah., Şehit Ömer Halisdemir Cad. No: 63 K: 2 D:5 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 2.400.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:43

31/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02325208