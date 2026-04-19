Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/568 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/568 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-2-3-4 NO'LU TAŞINMAZIN ORTAK ADRESİ: Merkez Mah. Yeni Mahalle Cad. No:22 Sarıyer / İSTANBUL

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Sarıyer Mahalle, Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi Mevkii, 711 Ada 19 Parsel, 61,19 m² Yüzölçüm, Bahçeli Kargir Dükkan Olan Taşınmazın Borçlu A***T G***N adına kayıtlı 1/8 Hissesi.

Kıymeti : 6.750.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Sarıyer Mahalle, Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi Mevkii, 711 Ada 19 Parsel, 61,19 m² Yüzölçüm, Bahçeli Kargir Dükkan Olan Taşınmazın Borçlu E***L G***N adına kayıtlı 1/8 Hissesi.

Kıymeti : 6.750.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Sarıyer Mahalle, Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi Mevkii, 711 Ada 19 Parsel, 61,19 m² Yüzölçüm, Bahçeli Kargir Dükkan Olan Taşınmazın Borçlu E***A G***N adına kayıtlı 1/8 Hissesi.

Kıymeti : 6.750.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:58
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:58

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Sarıyer Mahalle, Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi Mevkii, 711 Ada 19 Parsel, 61,19 m² Yüzölçüm, Bahçeli Kargir Dükkan Olan Taşınmazın Borçlu S***A G***N adına kayıtlı 1/8 Hissesi.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:55

15/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02451580