T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/858 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/858 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , HARBİYE Mahalle/Mevki , 2151 Ada No , 14 Parsel No ,497 Yüz Ölçümlü , "Dokuz Katlı Dört Dükkan Ve On Dört Meskeni Olan Kargir Apartman" nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 120/2640 Arsa Paylı , 6. KAT 15 NOLU Bağımsız Bölüm Numaralı '' Mesken '' vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, No: 2 Ziya Karahan Apartmanı, 6.Kat, Daire:15Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 50.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:41

13/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02426833