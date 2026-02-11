T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/43 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/43 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl, BEYOĞLU İlçe, HACIAHMET Mahalle/Mevki, 2165 Ada No, 16 Parsel No, 326,49 m2 Yüz Ölçümlü, '' Arsa '' vasıflı ana taşınmazda kayıtlı 4/64 Arsa Paylı, 1. KADEMELİ KAT 12 NOLU '' Daire '' nitelikli Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Hacıahmet Mahalllesi, Yeni Asır Sokak, Emek Apt. No:25, K:1.Kademeli, D: 12 Beyoğlu / İSTANBUL
Kıymeti: 4.300.000,00 TL KDV Oranı: %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:50
29/01/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02397957