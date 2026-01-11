T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/882 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/882 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyceğiz Mahallesi, Kimyağer Mevki, 2138 ada, 47 parsel sayılı, 262,95 m2 yüzölçümlü 'Arsa' nitelikli ana taşınmaz üzerinde bulunan binanın,4.normal katındaki, 10 nolu bağımsız bölüm, 23/2275 cilt/sayfa no ve 42/262 arsa payı ile çatı arası piyesi olan mesken nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adres: Atikali Mahallesi, Kimyager Sokak, No:13, D:10Fatih / İSTANBUL Kıymeti : 8.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:35

06/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

