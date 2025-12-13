T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2024/294 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/294 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, Ece Sokakta, tapunun 9701 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı 14.971,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli Şelale Evleri Sitesi 16A1 dış kapı numaralı A3 Blokta 36/19008 arsa paylı 8.Kat (33) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamıdır. Adres: Merkez Mahallesi, Ece Sokak, Şelale Evleri Sitesi,A3 Blok, 8.Kat, D:33 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:08
------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:08
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:08
10/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
