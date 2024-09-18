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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2024-09-18 00:06:00 -

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/666 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/666 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri:İstanbul, Eyüpsultan, Düğmeciler Mah, Düğmeciler Mevkii, 151 Ada 8 Parsel, 120,12 m² Yüzölçüm, Bağ. Böl. Nit. Bahçeli Ahşap Ev Taş. Borçluya Ait 1/2 Hissesi Adresi: Nişancı Mah. Baba Haydar Çeşmesi Sok. No: 4 Eyüp/ İSTANBUL

Kıymeti : 6.978.900,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 15:00

11/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02090310