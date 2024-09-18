T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1426 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1426 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, Gümüşsuyu Mah. Selime Hatun, Mezarlık Mevkii, 737 Ada 2 Parsel, 120/700 Arsa Pay/Payda, 90,50 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. İki Bodrum Bir Zemin Beş Katlı Dükkanlı Yedi Daireli Kargir Apartman, 4.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Gümüşsuyu Mahallesi, Dünya Sağlık Sokağı No: 3 Osmanpaşa Apartmanı K: 4 D: 7 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 4.200.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 14:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, Gümüşsuyu Mah. Yeni Kibar Çıkmazı Mevkii, 726 Ada 61 Parsel, 60/330 Arsa Pay/Payda, 130,50 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Altı Katlı Altı Daireli Kargir Apartman, Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı Adresi: Gümüşsuyu Mahallesi, Ayaz Paşa Camii Sokak İle İrtibatlı Yeni Kibar Çıkmazı No: 9 K: Zemin D: 3 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 3.960.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 15:00

10/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02090296