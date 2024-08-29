T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/376 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/376 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı : Satışa konu taşınmaz; tapunun İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, Şalcıkır Asfaltı Mevkii, 1542 ada 2 parselde kayıtlı 1.314,00 m2 yüzölçümlü "arsa" nitelikli taşınmazın borçluya ait 104/1315 hissesi Adresi: Tarabya Mahallesi, Özgül Sokak No:49 Ve Şalcıkır Caddesi No: 225 Huzur Köşk Sarıyer/İSTANBUL
Kıymeti : 2.049.927,79 TL (104/1315 hisse bedeli) KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 15:00
07/08/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02082434