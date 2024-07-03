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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-03 00:02:00 -

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/973 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

     Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/973 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı :İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , GÖKTÜRK Mahalle/Mevki , 109 Ada No , 7 Parsel No , 160/17908 Arsa Payı , 17.908,70 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli C-6 Blok-1.Normal kat -3 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Göktürk Merkez Mahallesi, Çamlık Caddesi, No:48-37 Altıntaş Göktürk Evleri, C-6 Blok, 1. Kat, Daire: 3 Eyüp / İSTANBUL Kıymeti : 13.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 13:47

13/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02054677