T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/973 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı :İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , GÖKTÜRK Mahalle/Mevki , 109 Ada No , 7 Parsel No , 160/17908 Arsa Payı , 17.908,70 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli C-6 Blok-1.Normal kat -3 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi : Göktürk Merkez Mahallesi, Çamlık Caddesi, No:48-37 Altıntaş Göktürk Evleri, C-6 Blok, 1. Kat, Daire: 3 Eyüp / İSTANBUL Kıymeti : 13.000.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 13:47
13/06/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02054677