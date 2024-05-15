T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1258 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1258 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , M.AYAZAĞA Mahalle/Mevki , 1 Ada No , 23 Parsel No , 6.090,54 Yüz Ölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 25/748 Hissesi.

Adresi :Maslak, Dereboyu 2.Cadde üzerinde yıkılmış binaların arsası.

Kıymeti : 36.640.949,00 TL (Taşınmazın 25/748 Hissesi.) KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz üzerinde 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır beyanı ve A****R inşaat adına kat karşılığı inşaat hakkı vardır şerhi 07/12/2018 tarih ve 13480 yevmiye numarası ile işlenmiştir. Tapu müdürlüğünün R****A***** ADINA vekaleten satış geldiğinde sahtecilik olması halinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü mali suçlar büro amirliğine bilgi verilmesi beyanı bulunmaktadır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.

İmar Durumu: Var

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 12:04

08/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02031595