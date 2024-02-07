T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/741 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Sarıyer İlçe , Uskumru Mahalle, Yelbayırı Mevki , 651 Parsel No , 834,30 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa Olan Taşınmazın Tamamıdır.
Adresi : Uskumruköy Mahallesi, Elbasan Sokak, No:11 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 40.288.500,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 11:50
05/02/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN01978947