T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/965 ESASTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/965 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri: İstanbul İl, Eyüp Sultan İlçe, Alibeyköy Mahalle, 340 Ada No, 13 Parsel No , 24/279 Arsa Payı/Payda , 279,84 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 1.Normal Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Alibeyköy Mah. Yeni Duvar Sok. Dış K.No:14, 1.Kat 8 BB Eyüp / İSTANBUL



Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 15:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :İstanbul İl , Kağıthane İlçe , Merkez Mahalle, 4783 Ada No, 2 Parsel No , 20/100 Arsa Payı/Payda, 142,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 1.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Nurtepe Mah. Bedir Sok. Dış K.No:6, 1.Kat 4BB Kağıthane / İSTANBUL



Kıymeti : 875.000,00 TL KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 15:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl , Kağıthane İlçe , Merkez Mahalle, 4783 Ada No, 2 Parsel No , 15/100 Arsa Payı/Payda, 142,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 1.Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Nurtepe Mah. Bedir Sok. Dış K.No:6, 1.Kat 3Bb Kağıthane / İSTANBUL



Kıymeti : 850.000,00 TLKDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 15:00

09/11/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01931538