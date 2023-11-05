T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/1527 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1527 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Teşvikiye Mahalle/mevki , 845 Ada No , 91 Parsel No , 10/200 Arsa Payı , 263,82 m2 Yüz Ölçümü , Ana Taşınmaz Niteliği Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Büro Olan Asma Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı



Adresi : Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak No: 14A Selahattin Bey Apartmanı Asma Kat 2 Ve 3 No.Lu Büro Şişli / İSTANBUL



Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 14:50

01/11/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01924470