T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1497 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1497 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Fatih İlçe , Tahta Kale Mahalle/mevki , 278 Ada No , 38 Parsel No , 38,00 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Kagir Dükkan Olan Taşınmazın 7/10 Hissesi



Adresi : Fatih Tahtakale Mahallesi, Tahtakale Caddesi No: 35 Fatih / İSTANBUL



Kıymeti : 30.100.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 11:00

30/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01924019