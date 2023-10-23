T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/1956 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1956 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri: İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, Üçşehitler Mah. 926 Ada, 22 Parsel, 950/72480 Arsa Pay/Payda, 724,80 m² Ana Taş. Yüzölçümü, Ana Taş. Nit. 8 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, 2.Kat A Blok 27 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Ç.A.P. DAİRE olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Rami Cuma Mahallesi, İlkyaz Sokak, No:26, A Blok, D:27 Eyüp / İSTANBUL



Kıymeti : 4.150.000,00 TL KDV Oranı: %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 15:00

11/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01914967