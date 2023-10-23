T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/811 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/811 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1.Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Bayrampaşa İlçesi, Altıntepsi Mahallesi, Mete Sokağa cepheli, tapunun 23842 parsel numarasında kayıtlı, Mete sokaktan, 49-51 kapı numarası almakta olan bina dahilinde, tapunun 217,38 m² miktarlı, Kat mülkiyeti tesisli, Beş Katlı Betonarme Apartman ve Arsası vasıflı ana taşınmazda kain, 3121/22942 arsa paylı, 3.Normal Kat, (10) bağımsız bölüm nolu Çatı Arası Piyesli Dairenin, tamamı niteliğindedir. Adresi : Altıntepesi Mah. Mete Sok. No:49-51 3. Normal Kat Daire No:10 Bayrampaşa / İSTANBUL



Kıymeti : 2.400.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 13:30

2.Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, ismetpaşa Mahallesi, Zürih Sokağa cepheli, tapunun 23603 parsel numarasında kayıtlı, Zürih sokaktan, 43-45 kapı numarası almakta olan bina dahilinde, tapunun 247,70 m² miktarlı, Kat mülkiyeti tesisli, Altı Katlı Betonarme Apartman vasıflı ana taşınmazda kain, 180/2400 arsa paylı, 3.Normal Kat, (16) bağımsız bölüm nolu Çatı Arası Piyesi olan Dairenin tamamı niteliğindedir. Adresi : İsmetpaşa Mah. Zürih Sok. No:43-45 3. Normal Kat Daire No:16 Bayrampaşa / İSTANBUL



Kıymeti : 2.900.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:00

12/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01914951