T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1505 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Kumköy (Kilyos Köy) Mahalle, 977 Ada No, 7 Parsel No, 381,00 m² Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa Olan Taşınmazın Borçluya Ait 191/381 Hissesi. Mimari projesine göre bodrum+zemin+1 normal katlı, 2 mesken, 334m² inşa alanlıdır. 1.bodrum kat binaya ait depo, kömürlükler, zemin kat bina girişi (2 ayrı giriş), her biri mutfak, wc, antre, salon, 1. Normal kat her biri, antre, 3 yatak odası, 2 balkon, banyo-wc mahalleri şeklinde 340m² alanlı projelendirilmiş olup, mahallinde uygun realize edilmiştir. Adresi: Kumköy(Kilyos) Mah. Uyum Sok. No:1-3 Sarıyer / İSTANBUL



İmar Durumu:11.04.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi, Kilyos ve Demirciköy Yerleşim Alanları ve Çevresine ilişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan’nda; Taks:0,15, Kaks:0,35, maksH:6,50m yapılanma şartlarında KONUT alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 4.511.811,02 TL (Borçluya Ait 191/381 Hissesi) KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "İMAR PLANINA GÖRE TESCİLE TABİ ORTAKLIK PAYI MİKTARDAN DÜŞÜLECEKTİR.27/03/1989-YEV:741" şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 13:40

29/05/2023



