T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/1459 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1459 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Fatih İlçe, Abdiçelebi Mahalle, 2385 Ada No, 173 Parsel No, 10/80 Arsa Payı/Payda, 153,50 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü,Ana Taş. Nit. İki Blok Apartman, A Blok Teras Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Dairenin plan itibariyle (1+0 tipinde); alt kısmın antre, merdiven holü, bir oda, mutfak, banyo tuvalet ve bir teras balkondan, üst terasın tek bir balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Adresi : Kocamustafapaşa Mah. Mihrişah Sok. No:3 K:3 D:4 Fatih / İSTANBUL

İmar Durumu: 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3. Derece Koruma Bölgesinde, irtifa konut alanı

Kıymeti : 510.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:55

25/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01822344