T.C. İSTANBUL ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023-10-13 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI
|İşin Niteliği
|İşin Süresi
|İşin Başlama ve Bitirme Tarihi
|İşin Yapılacağı Yer
|İşin Tahmin Edilen Bedeli (TL)/Yıl
|İşin Geçici Teminatı %3 (TL)
|İlan şekli ve Adedi
|İhale Usulü
|İhale Tarihi ve Saati
|Esenyurt İlçesi 43 Mahallesinde 105 ton/ay Ambalaj Atığının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması,Taşınması ve Değerlendirilmesi
|366 Gün
|01.01.2024/ 31.12.2024
|Esenyurt Belediyesi Hizmet Sınırları
|296.000,00 TL
+KDV
|8.880,00TL
|Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede bir defa, Belediye ilan panosunda 2 hafta ve Basın İlan Kurumunda 2 hafta, İnternet haber sitesinde 2 hafta
|2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”
|25.10.2023
10:00
- İhalenin Yapılacağı Yer : Esenyurt Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarihi ve Saati : 25/10/2023– 10:00, Çarşamba
İhale İçin Son Müracaat Tarihi : 24/10/2023-16:00, Salı
2-İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
- Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgâh belgesi,
- 2023 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Ortak girişim kabul edilmemektedir.
- Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
- Esenyurt Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma konusunda alınmış 1.Tip Tesis Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve/veya 1.Tip GFB (15 01 01 Kağıt ve Karton Ambalaj ,15 01 02 Plastik Ambalaj,15 01 03 Ahşap Ambalaj ,15 01 04 Metalik Ambalaj,15 01 05 Kompozit Ambalaj,15 01 06 Karışık Ambalaj,15 01 07 Cam Ambalaj,15 01 09 Tekstil Ambalaj atık kodlu) ve işin sözleşme süresince geçerliliği olan 1.Tip Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve/veya 1.Tip GFB olması şarttır.
- 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre ihalelerde yasaklı olmadığına dair belge,
- İstekli; 3 Adet sistem kasa konteyner, 1 adet üzeri hidrolik sıkıştırmalı araç, ,1 Adet cam dağıtma, toplama ve yıkama aracı. (model belirtilmemiştir), En az 1 mahallemizde idarenin belirlediği noktalara bağımsız sıfır atık toplayıcılarının toplamış olduğu atıkları düzenli olarak getirebilecekleri idarenin istediği şekil ve ebatta konteyner en az ( 7*3*2,5m3 ebat) veya mobil araç (yarım otobüs, sıkıştırmalı çöp toplama aracı) olacaktır.
- İstekli; 1 Çevre Mühendisi, 1 Bölge Kontrolörü, 1 İşyeri Hekimi, 1 İSG(İş Sağlığı ve Güvenliği C sınıfı ) uzmanı, 6 işçi ve 4 şoför olmak üzere toplam 14 personel temin edecektir.
- İstekli;10.000 adet poşet, 1.000 adet geri dönüşüm seti(ikili) kutusu, 100 adet idarenin belirleyeceği boyut ve özelliklerde plastik sıfır atık toplama ekipmanını idareye teslim edecektir. Yüklenici firma Mahallelere yerleştirilmek üzere 30 adet sistem kasa konteyner( 6,5*2,5*2,5 m3) temin edecek ve bu konteynerlerin en az 3 tanesi kapasite raporuyla beyan edilecektir.
- Kendisine ait çevre lisansı almış toplama ve ayırma tesisi kullanacaktır. Tesis Esenyurt İlçe sınırlarında olmalı ve belediye tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip olmalıdır.
- İstekli tarafından “okudum,anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı.
- İhale dokümanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 1500,00-TL (BinBeşyüzTürk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
- İstekliler yazılı tekliflerini yukarıda belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar, Esenyurt Belediye Başkanlık Binası Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü (4. Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- İsteklilerin 25/10/2023 Çarşamba günü ihale saatinde Esenyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası, 5. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yoluyla başvuru yapan istekliler bu maddeden muaftır.
- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup detaylar ihale şartnamesi hükümlerinde belirtilen esaslara göre uygulanacaktır.
- İhale komisyonu, ihale saatine kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No: ILN01906837