T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİĞ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle muhataplarına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;

1) Çevreyolları Trafik Ekipler Amirliği tarafından 09/04/2023 ile 14/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 24/11/2023 ile 24/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Çevreyolları) adresinde;

2) C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 18/06/2023 ile 07/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 17/11/2023 ile 17/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

3) C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 24/05/2023 ile 16/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/12/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

4) A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 19/07/2023 ile 12/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 29/11/2023 ile 29/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;

5) B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 26/05/2023 ile 28/10/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 06/11/2023 ile 06/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

6) B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 06/07/2023 ile 17/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 27/11/2023 ile 27/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

7) C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 14/06/2023 ile 07/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 24/11/2023 ile 24/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

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Basın No: ILN01946247