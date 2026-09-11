T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2024/1990

Karar No: 2016/763

İLAN

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/02/2024 tarih, 2022/237 (E) ve 2024/45 (K) sayılı kararı ile sanık Esmaeıl Akbarpoor hakkında Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükme karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 31/03/2026 tarih, 2024/1990 E 2026/763 K sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, verilen hükmün dosyada tebligata yarar adres bilgisi bulunmayan sanık Esmaeıl Akbarpoor'a tebliği mümkün olmamış, emniyet müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda da herhangi bir adres bilgisine ulaşılamamış oluşu karşısında;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

(1) nolu karar yönünden, tebliğ tarihinden itibaren (2) hafta içerisinde, hükmü veren Dairemize 5271 sayılı CMK'nun 294. Ve 295. Maddeleri uyarınca temyiz sebeplerini içerir şekilde bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle ve, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere,

(2) nolu karar yönünden ise, 5271 Sayılı CMK'nın 286/2-amaddesi uyarınca KESİN olmak üzere karar verildiği hususu İLAN OLUNUR. 08/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02545891