T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. CEZA DAİRESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2020/1920 Esas

KARAR NO : 2021/1945



İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/276 Esas 2020/36 kararı ile Ahmad ve Mesume oğlu, 1995 doğumlu, TAHER HEYDARI hakkında TCK nın 149/1-a-c-d-h, 168/3-1 6 yıl hapis cezası 109/2,109/3-a,b maddeleri gereğince 6yıl hapis cezası verildiği, Dairemizce verilen red kararına ilişkin sanık müdafinin temyiz talebi ile ilgili sanığın temyize muvafakatının olup olmadığının sorulması için Yargıtay' dan iade edildiği,



Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, muvafakatının olup olmadığı sorulamamış ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.



Sanık Reza Pashalou için atanan zorunlu müdafinin temyiz talebine sanık tarafından onay verilip verilmediğinin kararın tebliğden itibaren 10 gün içinde cevap verilmesi aksi taktirde müdafiinin temyizinin kabul edilmiş sayılacağı,



Ayrıca sanığın kararın tebliğinden itibaren CMK nun 286/1 maddesi gereğince 15 gün içinde Dairemize veya Dairemize gönderilmek üzere herhangi bir ceza mahkemesine, verilecek bir dilekçe ya da mahkeme kaleminde zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle infaz kurumunda bulunan tutuklu ya da hükümlüler için Dairemize gönderilmek üzere ceza infaz kurumu müdürüne verilecek dilekçe vaya ceza infaz kurumu müdürlüğüne yapılacak beyanın zapta geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olarak karar verildiği, verilen kararı temyiz etme hakkının olduğu hususlarının,



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ÜSTÜ GENEL GAZETELERİN BİRİNDE BİR DEFAYA MAHSUS VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.10.2023

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Basın No: ILN01921064