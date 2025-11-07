T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

Sayı: 2025/2040 Esas

31.10.2025

Konu: Dahili Osman Yalçıntaş'a duruşma günü ilanen tebliğ hk.

İLAN

Davacı Orman Genel Müdürlüğü'ne İzafeten Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Elmalı Mahallesi 114 ada, 1 ve 2parsel sayılı taşınmazlara ilişkin dairemizde açılan tapu iptali ve tescil davasında;

Davalı Osman Yalçıntaş tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen davalıya 28/01/2026 duruşma günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nun 358/1. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ihtar olunmakla; Yargıtay 8.Hukuk Dairesi'nin 07/04/2025 tarih, 2023/6633 esas, 2025/2661 karar sayılı ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanın gazetede yayınlanmasından 7 gün sonra tebligat kanununun 28. ve 29. maddeleri uyarınca davalı Osman Yalçıntaş İLANEN TEBLİGAT yapılmış sayılmasına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 31.10.2025

