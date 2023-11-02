T.C. İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2023/1340

KARAR NO : 2023/2092

İLAN



Davacı , ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İZAFETEN KANLICA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , DURSUN HÜR, OSMAN YALÇINTAŞ arasında dairemizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;



Davalı Osman Yalçıntaş tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen davalıya gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



HÜKÜM :



A) 1-Davalı Hazine vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE,



2-Davacı Orman İdaresi vekilinin istinaf başvurusunun REDDİNE,



3-Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/591 Esas ve 2018/646 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,



B) Davanın yeniden esasıyla ilgili olarak;



Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile,



1-Davanın İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Elmalı Mahallesi, 114 ada 2 parsele yönelik olarak REDDİNE,



2-Davanın İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Elmalı Mahallesi, 114 ada 1 parsele yönelik olarak KABULÜ ile, bu parselin tapu kaydındaki "bahçe" olan niteliğinin "ağaçlık" olarak, beyanlar hanesindeki; "iş bu taşınmaz bahçe olarak 20 yıldan beri Hüseyin oğlu Dursun HÜR'ün fiili kullanımındadır" kaydının "iş bu taşınmaz eylemli orman niteliğinde olup fiili kullanıcısı yoktur" şeklinde değiştirilmesine,



3-28/04/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7139 Sayılı Kanunun 33.maddesi gözetilerek davacı Orman İdaresi harçtan muaf olmakla peşin ödenen harcın talep halinde davacı tarafa iadesine,



4-Davalı Maliye Hazinesi kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT tarifesine istinaden 9.200,00 TL maktu ücreti vekaletin davacıdan alınıp davalı Maliye Hazinesine ödenmesine,



5-3402 Sayılı Yasanın 36/A maddesi gereğince davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, lehine vekalet ücretine yer olmadığına,



6-Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın HMK'nın 333.maddesi gereğince yatıran tarafa iadesine,



Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 11/09/2023 tarihinde tarafların yokluğunda oy birliği ile taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilmiş olan gerekçeli kararın ve Davacı Orman İdaresi vekili Av. Bayram Sığlan'ın 26/09/2023 tarihli temyiz dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan Davalı Osman Yalçıntaş'a İLANEN tebliğ olunur. 25/10/2023

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Basın No: ILN01922244