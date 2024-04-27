T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. CEZA DAİRESİNDEN

İ L A N

ESAS NO :2023/2543

KARAR NO :2023/2541

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 31/10/2023 tarih 2023/198 Esas, 2023/394 Karar sayılı kararı ile sanık Hakkı Çetin hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan beraatine karar verildiği, verilen hükme karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili tarafından istinaf talebinde bulunulduğu, dosyasının istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 27/12/2023 tarih 2023/2543 Esas, 2023/2541 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, dosyada müşteki olarak bulunan Antonic ve Betty kızı, 1996 doğumlu Isabella Lynn Rodrıguez Navarro'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle usul ekonomisi de gözetilerek Dairemiz kararının tebliği mümkün olmamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, bu tarihten itibaren müştekinin 15 (ONBEŞ) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca Yargıtay TEMYİZ kanun yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 24/04/2024

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Basın No: ILN02022562