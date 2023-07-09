T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. CEZA DAİRESİNDEN

İ L A N

ESAS NO :2023/1129

KARAR NO :2023/960

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/02/2023 tarih 2019/458 Esas, 2023/960 Karar sayılı kararı ile sanık Selman Seven hakkında "Kasten Yaralama" suçundan mahkumiyetine, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçlarından ise beraatine karar verildiği, verilen hükümlere karşı istinaf talebinde bulunulduğu ve dosyasının istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 17/05/2023 tarih 2023/1129 Esas, 2023/960 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, sanık hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan verilen hükme karşı katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili tarafından temyiz talebinde bulunulduğu, dosyada müşteki olarak bulunan Kaxaber ve Lüdmila kızı, 1996 doğumlu, SOPIO TEVDORADZE'nin tebliğe yarar bir adresinin tespit edilememesi nedeniyle karar tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği ve usul ekonomisi de dikkate alınarak iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.



1-Hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, müştekinin bu tarihten itibaren 15 (ONBEŞ) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca Yargıtay TEMYİZ kanun yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.06/07/2023

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Basın No: ILN01856719