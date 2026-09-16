T.C. İSTANBUL Banka Alacakları İcra Dairesinden

Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takipte Ödeme Emri Ve Dayanak Senet Suretinin TK 28. Maddesi Gereğince İlanen Tebliği

Alakalının Adı Soyadı: ADNAN ERDOĞAN ( M****T, M***E oğlu **.**.1973 doğumlu) TC :542*****500

İşi: Bilinmiyor

Bilinen Adresleri: Eski Mernis Adresi :Karlıktepe Mah. Sarı Sk. No:11 İç Kapı No:5 Kartal/İSTANBUL

Eski Mernis Adresi: Yakacık Çarşı Mah. Cevdet Sk. No:1a İç Kapı No:5 Kartal/İSTANBUL

Eski Mernis Adresi: Karlıktepe Mah. Fahri Korutürk Cad. No:60 İç Kapı No:8 Kartal/İSTANBUL

Örnek No : 10*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/449217 ESAS

Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü hacizyolu ile yapılacak takipte ödeme emri

1-Alacaklı ve varsakanunitemsilcisinin

vevekilininadı,soyadı,vergikimlik

numarasıveyerleşimyerindekiadresi;

alacaklıyabancıülkedeoturuyorsa,

Türkiye'degöstereceğiyerleşim

yerindekiadresi : QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ, 388****334Vergi Nolu,

Esentepe Mah Büyükdere Cad Kristal Kule Binası No:215 Şişli / İSTANBUL

vekili Av. Mustafa Nurettin Yargıcı

Esentepe Mah Büyükdere Cad Kristal Kule Binası No:215 Şişli / İSTANBUL 2-Borçlununve varsakanuni

temsilcisininadı,soyadıve

yerleşimyerindekiadresi,alacaklı

tarafındanbiliniyorsavergi

kimliknumarası : 1- GÜRER EDT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 443****044Vergi Nolu,

Battalgazi Mah. İbni Sina Sk. Aytop Sitesi C Blok No.8 Sultanbeyli / İSTANBUL

2- YASEMİN GÜRTAN, 291*****872TC Nolu,

Girne Mah. Doğuşkent Cad. 16/35 Maltepe / İSTANBUL

3- ADNAN ERDOĞAN, 542*****500TC Nolu,

Orta Mah. Yavuz Selim Cad. No.32 Kartal / İSTANBUL 3- Alacağın veya istenen teminatın

Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda

faizin miktarı ile işlemeye başladığı

gün, alacak veya teminat yabancı para

ise alacağın hangi tarihteki kur

üzerinden talep edildiği ve faizi : 11.084.236,00 TL Asıl Alacağı (İstenen:%42.25 Yıllık Diğer) 115.473,44 TL İşlemiş Faiz 09/12/2025-18/12/2025 arası 9 Gün %42,25 33.252,71 TL Komisyon 11.232.962,15 TL Toplam Alacak 11.232.962,15 TL Tutarındaki toplam alacağın icra gideri, vek. ücr. ve takip tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek (11.084.236,00 TL yıllık %42,25) faiz ile tahsili talebidir. (Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız saklıdır) TBK. 100.mad. gereğince kısmi ödemeler öncelikle işlemiş faiz, masraf ve ferrilere mahsup edilecektir (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır. 4-Senet ve tarihi : 20.000.000,00 TL Miktarlı 08/04/2025 Tanzim Tarihli, 09/12/2025 Vade Tarihli Senet 5-Bir terekeye karşı yapılantakiplerde mirasçıların adları,soyadları

ve yerleşimyerindekiadresleri :

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 19/12/2025

(İİK m.168)

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No: TR760001500158007320076220

Vergi Dairesi Adı / No: KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ - 4811356445

**Dayanak belge sureti KVKK nedeniyle ilan edilmemiş olup, müracaat edildiğinde temin edilebileceği veya Uyap Vatandaş Portal sisteminden incelenebileceğine karar verilmiştir.

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Basın No: ILN02549219