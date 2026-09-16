T.C. İSTANBUL Banka Alacakları İcra Dairesinden
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. İSTANBUL Banka Alacakları İcra Dairesinden
Alakalının Adı Soyadı: ADNAN ERDOĞAN ( M****T, M***E oğlu **.**.1973 doğumlu) TC :542*****500
İşi: Bilinmiyor
Bilinen Adresleri: Eski Mernis Adresi :Karlıktepe Mah. Sarı Sk. No:11 İç Kapı No:5 Kartal/İSTANBUL
Eski Mernis Adresi: Yakacık Çarşı Mah. Cevdet Sk. No:1a İç Kapı No:5 Kartal/İSTANBUL
Eski Mernis Adresi: Karlıktepe Mah. Fahri Korutürk Cad. No:60 İç Kapı No:8 Kartal/İSTANBUL
Örnek No : 10*
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/449217 ESAS
Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü hacizyolu ile yapılacak takipte ödeme emri
|1-Alacaklı ve varsakanunitemsilcisinin
vevekilininadı,soyadı,vergikimlik
numarasıveyerleşimyerindekiadresi;
alacaklıyabancıülkedeoturuyorsa,
Türkiye'degöstereceğiyerleşim
yerindekiadresi
|
|2-Borçlununve varsakanuni
temsilcisininadı,soyadıve
yerleşimyerindekiadresi,alacaklı
tarafındanbiliniyorsavergi
kimliknumarası
|
|3- Alacağın veya istenen teminatın
Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda
faizin miktarı ile işlemeye başladığı
gün, alacak veya teminat yabancı para
ise alacağın hangi tarihteki kur
üzerinden talep edildiği ve faizi
|
|4-Senet ve tarihi
|
|5-Bir terekeye karşı yapılantakiplerde mirasçıların adları,soyadları
ve yerleşimyerindekiadresleri
|:
Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 19/12/2025
(İİK m.168)
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No: TR760001500158007320076220
Vergi Dairesi Adı / No: KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ - 4811356445
**Dayanak belge sureti KVKK nedeniyle ilan edilmemiş olup, müracaat edildiğinde temin edilebileceği veya Uyap Vatandaş Portal sisteminden incelenebileceğine karar verilmiştir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02549219