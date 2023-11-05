  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu18. AİLE MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu18. AİLE MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-05 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/352 Esas

İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİN'DEN

Davacı HATİCE ELSALİH ile Davalı HALİL EL-ALİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı HALİL EL-ALİ'nin bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların 2019 yılında evlendiklerini, üç çocuklarının olduğunu, davalının evlilik yükümlülüklerini yerine getirmediğini, müvekkilini babasının evine bıraktığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını beyanla talepleri doğrultusunda tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı HALİL EL-ALİ; ŞERH:1-HMK.122 md. uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, 2-HMK'nun 121.ve 129/2 Md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz gerektiği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12.09.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01924799