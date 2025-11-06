T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/110 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/110 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, AHÇIBAŞI Mahalle/Köy, 1215 Ada, 54 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Tapuda Ahçıbaşı Mahallesi 1215 ada, 54 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın Zemin Katında bulunan 2 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, Hacı Cafer Sokak 40 kapı numaralı (Yıldız Apartmanı) adreste bulunmaktadır.Dava konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 22 yıl önce betonarme karkas sistemde 2 Bodrum Kat + Zemin Kat+ 3 normal kat olmak üzere 6 kat olarak İnşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Hacı Cafer Sokak tarafından Zemin Kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, demir korkulukludur. Apartmanda asansör bulunmayıp katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 2 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın Zemin katında 2 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı ahşap kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, 2 oda, salon olmak üzere 2+1 planında, yaklaşık 60m2 brüt, 50m2 net alana sahip dairenin; antre, hol, mutfak ve banyo-tuvaletin tabanları ile, banyo-tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. İç kapılar ahşap kapı, pencere doğramaları PVC. Çift cam, mutfak tezgâhı üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolapları mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabosu Mevcuttur. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve daire vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Söz konusu daire hayli yıpranmış vaziyette olup, bakıma muhtaç durumdadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Nuhkuyusu Caddesine 180m., Dr. Fahri Atabey Caddesine 300m.., Harem Oto Garına 900m. mesafede konumludur. söz konusu Daireler keşif esnasında kapalı olduğundan dairelerin ilememiş olup, emsal olarak 2. Kattaki 4 nolu daire gezilmiş, daire hakkındaki bilgiler bu daire sakininden edinilmiş, dosyada mevcut olan bilirkişi raporundan da faydalanılmıştır.

Adresi : Zeynel Kamil Mah. Hacı Cafer Sok. No:40/2 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 50 m2 (Net)

Arsa Payı : 20/100

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.09.2024 tarih 283826 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil (Eski Ahçıbaşı) Mahallesi, 1215 ada, 54 parsel sayılı taşınmaz; 09.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi İmar Planında, 15.10.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde ve 18.12.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plan değişliğinde; değişikliğinde H:12.50m (4 Kat) irtifada, blok nizam Konut Alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, AHÇIBAŞI Mahalle/Köy, 1215 Ada, 54 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Tapuda Ahçıbaşı Mahallesi 1215 ada, 54 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın 3. Katında bulunan 5 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, Hacı Cafer Sokak 40 kapı numaralı (Yıldız Apartmanı) adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 22 yıl önce betonarme karkas sistemde 2 Bodrum Kat+Zemin Kat + 3 normal kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Hacı Cafer Sokak tarafından Zemin Kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, demir korkulukludur. Apartmanda asansör bulunmayıp katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 5 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 3. katında 5 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, 2 oda, salon olmak üzere 2+1 planında, yaklaşık 65m2 brüt, 56m2 net alana sahip dairenin; antre, hol, mutfak ve banyo-tuvaletin tabanları ile, banyo- tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. İç kapılar ahşap kapı, pencere doğramaları PVC. Çift cam dıştan panjurludur. Mutfak tezgâhı üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolapları mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabosu mevcuttur. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve daire vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Söz konusu daire hayli yıpranmış olup, bakıma ihtiyacı bulunmaktadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Nuhkuyusu Caddesine 180m., Dr. Fahri Atabey Caddesine 300m.., Harem Oto Garına 900m. mesafede konumludur. söz konusu Daireler keşif esnasında kapalı olduğundan dairelerin ilememiş olup, emsal olarak 2. Kattaki 4 nolu daire gezilmiş, daire hakkındaki bilgiler bu daire sakininden edinilmiş, dosyada mevcut olan bilirkişi raporundan da faydalanılmıştır..

Adresi : Zeynel Kamil Mah. Hacı Cafer Sok. No:40/5 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 56 m2

Arsa Payı : 20/100

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.09.2024 tarih 283826 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil (Eski Ahçıbaşı) Mahallesi, 1215 ada, 54 parsel sayılı taşınmaz; 09.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi İmar Planında, 15.10.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde ve 18.12.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plan değişliğinde; değişikliğinde H:12.50m (4 Kat) irtifada, blok nizam Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:00

31/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

