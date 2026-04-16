T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/346 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/346 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, ARAKİYECİ HACI MEHMET Mahalle/Köy, 200 Ada, 39 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm İnceleme konusu taşınmaz İstanbul İli, Üsküdar İlçesi'nde, tapu kayıtlarına göre Arakiyeci Hacı Mehmet Mahallesi, mahalli idari sınırlara göre Valide-i Atik Mahallesi dahilinde, girişi değer aldığı Eski Toptaşı Caddesi tarafından sağlanan 200 ada, 39 parsel üzerinde dış kapı numarası 125/2 olan Beyaz Saray Apartmanı'ndaki -2. bodrum kat, 2 numaralı daire nitelikli bağımsız bölümdür. Taşınmazın güneydoğusunda 100 mt. mesafede Zeynep Kamil Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, doğusunda 430 mt. mesafede Burhan Felek Spor Kompleksi, güneybatısında 970 mt. Mesafe Doğancılar Parkı, kuzeybatısında 1,30 km. mesafede Üsküdar Vapu İskelesi, Üsküdar Marmaray Durağı ve Üsküdar Metro Durağı yer almaktadır. İnceleme konusu taşınmazın bulunduğu yapı; 2 bodrum kat+zemin+3 normal kattan ibaret, bitişik iki blok halinde, 125/1 blokta 1 apartman görevlisi ve 9 adet mesken, 125/2 blokta ise 1 apartman görevlisi ve 17 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm halinde inşa edilmiştir. Bina takriben 53 yaş ve üzerindedir. Bina dış cephesi boyalı, dış kapı yarım demirli, kapı girişinde zemin ve merdivenler çini mozaik mermer, duvarları plastik boyalı, doğalgaz ile ısıtması sağlanan yapıda asansör ve otopark bulunmamaktadır. Bağımsız bölüm keşif anında kapalı olduğu için iç özelliklerinin görülememesine karşın komşusu olan 1 numaralı daire sahibinden bilgi alınabilmiştir. Daire 85 m2 brüt kullanım alanlı 2+1 özellikte olup antre, hol, salon, mutfak, iki oda ve balkon hacimlerinden oluştuğu öğrenilmiştir. Dairenin dış kapısının ahşap olduğu gözlemlenmiştir. Daire iç kapılarının yarım camlı ahşap olduğu, dış cephe doğramaları PVC ve balkonun da dış cephe doğramaları ile kapatıldığı, mutfak tezgahının fayans olduğu, banyoda duşakabinin bulunmadığı, eski tip rezervuar, klozet, ve lavabonun bulunduğu öğrenilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede ve yakın çevresine her türlü sosyal donatı mevcuttur. Ulaşım imkanları oldukça elverişlidir. Ana arterlere yakınlığı nedeniyle merkezi konumdadır. Belediyenin alt ve üstyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. 85 m2 yüzölçümü, 80/4320 arsa payı, Valide-İ Atik Mahallesi Dahilindeki Girişi Değer Aldığı Eski Taptoş CaddesiTarafından Sağlanan 200 Ada, 39 Parsel Üzerinde Dışı Kapı Numarası 125/2 Beyaz Saray Apt. -2 Bodrum Kat 2 Nolu Daire Üsküdar / İSTANBUL adresli

Adresi : Valide-İ Atik Mahallesi Dahilindeki Girişi Değer Aldığı Eski Taptoş CaddesiTarafından Sağlanan 200 Ada, 39 Parsel Üzerinde Dışı Kapı Numarası 125/2 Beyaz Saray Apt. -2 Bodrum Kat 2 Nolu Daire(B Blok) Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 80/4320

İmar Durumu : Üsküdar Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik üdürlüğü'nün 29.12.2025 tarihli E-98901083-115.02.04- 4107 sayılı cevap yazılarında; 200 ada, 39 parsel sayılı taşınmaz, 09.06.2006 t.t.li ve 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında, 15.10.2021 t.t.li 1/1000 ölçekli, 18.12.2023 t.t.li 1/1000 ölçekli, 24.02.2025 t.t.li 1/1000 ölçekli ve 21.05.2025 t.t.li 1/1000 ölçekli Plan Değişikliklerinde; kısmen H:12,50 mt. (4 kat) irtifada, blok nizam yapılanma ile Konut Alanı'nda, kısmen Park Alanı'nda, kısmen de Otopark Alanı'nda kaldığı, ilgili taşınmaza ait yapı ruhsatının cilt:34, sayfa:128 sayılı ve 10.11.1971 tarihli olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:06

07/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

