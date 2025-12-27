T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, SELAMİ ALİ Mahalle/Köy, 104 Ada, 10 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi'nde, tapu ve mahalli idari kayıtlarına göre Selami Ali Mahallesi dahilindeki Babacan Sokak ile Ekmekçibaşı Sokağı'nın kesiştiği noktada, Babacan Sokağı'na cepheli, 104 ada, 10 parsel sayılı 106,00 m2 yüzölçümlü Beş Katlı İki Özel Depolu Dört Daireli Kargir Apartman nitelikli, dış kapı numarası (eski 24) 8 olan Sevinç Apartmanı'nda yer alan 3. kat, 5 numaralı daire nitelikli bağımsız bölümdür. Parsel üzerindeki kargir nitelikli yapı takriben 58 yaş ve üzeri olup, bodrum kat+zemin kat+3 normal kat halinde inşa edilmiştir. Bodrum katta 2 özel depo, zemin ve üç normal katın her birinde 1'er daire olmak üzere toplam 5 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın kuzeybatısında 275 mt. mesafede Fıstık Ağacı Metro Durağı, kuzeyinde 620 mt. mesafede Fethi Paşa Korusu ve Sosyal Tesisleri, güneydoğusunda 670 mt. mesafede Bağlarbaşı Metro Durağı ve Capitol Alışveriş Merkezi ve 1,45 km. mesafede de E-5 (D-100) Otoyolu Altunizade Kavşağı ile Altunizade Metrobüs Durağı yer almakta olup 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrupa Yakasına ulaşım sağlanabilmektedir. Bağımsız bölüm; 2+1 özellikte, giriş, salon, mutfaktkapalı balkon, koridor, 2 oda, banyo hacimlerinden ibaret olup 75 m2 brüt, 65 m2 net kullanım alanlıdır. Yapının en üst katında yer almakta olmasına karşın binada asansör bulunmamaktadır. Katta tek daire olması nedeniyle merdiven boşluğundan itibaren daire dış kapısına kadar olan alanın demir parmaklarla çevrili olduğu gözlemlenmiştir. Daire dış kapısı çelik, daire içi kapıların amerikan panel kapı, giriş salon, oda ve mutfaktsalon zeminleri laminat kaplı, duvarlar plastik boyalı, ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Mutfak MDF hazır tezgah alt ve üst dolap, seramik kaplı olup banyoda ise zemin ve duvarlar seramik kaplı, ayaklı lavabo, tuvalet rezervuarı mevcuttur. Bölgede belediyenin alt ve üstyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge ve yakın çevresinde her türlü sosyal donatı mevcuttur.

Adresi : Selami Ali Mah. Babacan Sok. N0:24/5 Eski Yeni No:8/5 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 75 m2

Arsa Payı : 4/18

İmar Durumu : Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17.04.2025 tarihli E-98901083-115.02.04-340346 sayılı cevap yazısında; inceleme konusu 104 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz 09.06.2006 t.t'li 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planı, 15.10.2021 t.t.li 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ve 18.12.2023 t.t'li 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği kapsamında kısmen H:12,50 mt. (4 kat) irtifada, blok nizam yapılaşma şartıyla Konut Alanı, kismen de İmar Yolu plan fonksiyonuna haizdir. Yapı ruhsatının 82 cilt, 14 sayılı ve 04.10.1966 tarihli olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Apartman 9 parsele 0,55 m2 tecavüzlüdür şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:42

22/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02370350