T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2026/91 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Kadıköy İlçe, KOZYATAĞI Mahalle/Köy, 1452 Ada, 96 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi No: 78,Mehmet Bey Apartmanı, Kat: 2, Daire: 6 Kadıköy / İstanbul (1452 Ada 96 No lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık- blok düzende inşa edilmiş 43 senelik, 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık-blok nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 8 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında ortak alanlar, zemin katında 2 adet dükkan,1. Normal katında 2 adet daire, 2. Normal katında 2 adet daire, 3. Normal katında 2 adet daire,4. Normal katında 2 adet daire, 5. Normal katında 2 adet daire, 6. Normal katında 2 adet daire,7. Normal katında 2 adet daire, 8.Normal katında 2 adet daire bulunmaktadır. Binada toplam 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.

Davaya konu Daire nitelikli 6 bağımsız bölüm no lu taşınmaz 2.Normal kattakonumludur. Taşınmaz projesine göre antre, koridor, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 130 m² kullanım alanına sahiptir.Davaya konu 6 nolu daire keşif günü kapalı olduğundan içerisine girilememiştir, Daire içerisine girilemediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.

Adresi : Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Cad. No: 78 Daire 6 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 130 m2

Arsa Payı : 36/648

İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih E-38354364-622.03-1714769 sayılı yazısı incelenmesinden; "Kadıköy-Kozyatağı Mahallesi, 177 pafta, 1452 ada, 96 parsel; 11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ile Lejant Değişikliğine göre Yençok: 15 Kat, maxKAKS: 2.07, maxTAKS: 0.35, Ayrık Nizam Ticaret*Konut Alanında kısmen de yolda ve refüjde kalmaktadır. Ayrıca konu parsel

20.07.2015-26.09.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Dudullu-Bostancı Raylı Sistem Hattı Uygulama İmar Planı ve plan notu Değişikliği kapsamında kalmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir." denilmiştir.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:54

23/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02505395