T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/226 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/226 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Pendik İlçe, KURTKÖY Mahalle/Köy, 9146 Ada, 2 Parsel, Davaya konu taşınmaz; Kurtköy Mahallesi, Ceyhan Sokak, No: 12 Pendik / İstanbul (9146 ada, 2 parsel) açık posta adresinde konumuldur. Değerleme konusu taşınmaz Sena Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım sağlanması mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede genellikle mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar yer almaktadır. Yapılaşmanın ve nüfus yoğunluğunun yeterli düzeyde olduğu bölgede; sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanlarının yakınında market ve benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi temel ve sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerden kolaylıkla karşılanabilmektedir. Söz konusu bölge, alt ve orta gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı olarak tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, şehircilik ve plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumlu olup altyapı hizmetleri tamdır. Taşınmaz, belediyesi sınırları ve yetki alanı içerisinde yer almaktadır. İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 9146 ada, 2 parselde yer almakta olup 336,07 m² yüz ölçümüne sahiptir. Düz bir topografik yapıya ve dikdörtgen benzeri bir geometrik şekle sahip olan parselin Sena Sokak'a cephesi bulunmakta olup sınırlarında tel çit vb. herhangi bir çevreleme elamanı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmaktadır. Ceyhan Sokak No: 10 Söz konusu parsel üzerinde, yaklaşık 10 yıllık, zemin katlı tescilsiz bina bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümlere göre; zemin kat yaklaşık 40 m² alandan oluşmaktadır. Bina mesken olarak kullanılmaktadır. Ceyhan Sokak No: 12 Söz konusu parsel üzerinde, yaklaşık 35 yıllık, zemin kat + 3 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı tescilsiz bina bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümlere göre; zemin katı 90 m², 1. normal katı 90 m², 2. normal katı 100 m², 3. normal katı 100 m² alana sahip olan bina, toplamda yaklaşık 380 m² kullanım alanından oluşmaktadır. Binada fiilî durumunda; zemin katta 1 adet depo-atölye, 1. normal katta 1 adet daire, 2. normal katta 1 adet daire, 3. normal katta 1 adet daire olmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölümün yer aldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Kurtköy Mah. Ceyhan Sok. No:12-10 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 336,07 m2

İmar Durumu : Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-99196931-115.02.01-335335 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgı yazida belirtilen Kurtköy Mah. 9146 ada 2 parsel 15.02.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Şeyhli Bölgesi Uygulama İmar Planında TAKS:0.40 Emsal:1.40 maksh:10 kat (Hava Mania Planı Kriterlerini Aşmamak Şartıyla) yapılaşma koşullu "K1" rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 22.640.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1- Türkiye Elektrik İletim Şirketi Genel Müdürlüğünün 20/03/2008--25325 tarih ve yevmiye numarası ile irtifak şerhi vardır. Kurumdan gelen cevabi yazıda; Söz konusu parsel malikleri üzerinde bulunan irtifak hakkı imar uygulaması ile taşınmış olup, ekte gönderilen istimlak planında da görüleceği üzere parselde Enerji İletim Hattı geçişi bulunmamaktadır. Malikler üzerinde olan irtifak haklarının satışa engel bir durumu yoktur. Şeklinde cevap verilmiştir.

2-Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 10:12

15/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02574987