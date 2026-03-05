T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/303 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/303 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, BATI Mahalle/Köy, 789 Ada, 6 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu bağımsız bölümlerin bulunduğu Kılıçlar işhanı isimli bina, Ortanca Caddesi ile 19 Mayıs Caddesi köşesinde yer almaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bina zemin kat +4 normal katlı B.A.K. sistemle inşa edilmiştir. Zemin katta dükkanlar, üst katlarda ofis olarak kullanılan hacimler bulunmaktadır. 1984 yapımı olduğu öğrenilen bina asansörsüzdür, vasat malzeme ile inşa edilmiştir. Elektrik ve su tesisatı vardır. Zemin Kat, 1 bağımsız bölüm nolu dükkanda (Varollar ) unlu mamuller imalat ve satışı yapılmaktadır. 19 Mayıs Caddesine cepheli, kapı numarası 40/E dir. Zemini seramik, duvarları fayans kaplıdır. Dükkan net alanı 72 m2 dir (onaylı mimari projesinden) Keşif günü bu dükkanın 1. Normal kattaki bir bölümü kullandığı görülmüştür. Ancak değerlendirme onaylı mimari projesine göre yapılmıstır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 16.200.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 1.620.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehi 232467 sayılı UYAP çıktısı yazısında; “Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, 789 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz; 22/12/2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Merkez Uygulama İmar Planında; Bitişik nizam, Yençok: 17,50 m (5 kat), (Hava Alanı Mania Kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılanma şartında “T1” lejantlı Ticaret + Konut alanında kalmaktadır” denilmektedir.

Adresi : Batı Mah. Ortanca Caddesi, No :26 Daire :1 Pendik / İST

Arsa Payı : 36/400

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:18

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Pendik İlçe, BATI Mahalle/Köy, 789 Ada, 6 Parsel, Satışa konu bağımsız bölümlerin bulunduğu Kılıçlar işhanı isimli bina, Ortanca Caddesi ile 19 Mayıs Caddesi köşesinde yer almaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bina zemin kat +4 normal katlı B.A.K. sistemle inşa edilmiştir. Zemin katta dükkanlar, üst katlarda ofis olarak kullanılan hacimler bulunmaktadır. 1984 yapımı olduğu öğrenilen bina asansörsüzdür, vasat malzeme ile inşa edilmiştir. Elektrik ve su tesisatı vardır. İstanbul İl, Pendik İlçe, BATI Mahalle/Köy, 789 Ada, 6 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Bina girişi Ortanca Caddesindendir. 1.normal katta, tapuda 6 no'lu bağımsız bölüm, mimari projesinde kafe-restaurant olarak gösterilen, ancak yerinde turizm şirketi ofisi ve sigorta şirketi ofisi olarak kullanılmaktadır. Net alanı 135 m2 dir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 11.400.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 1.140.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehi 232467 sayılı UYAP çıktısı yazısında; “Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, 789 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz; 22/12/2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Merkez Uygulama İmar Planında; Bitişik nizam, Yençok: 17,50 m (5 kat), (Hava Alanı Mania Kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılanma şartında “T1” lejantlı Ticaret + Konut alanında kalmaktadır” denilmektedir.

Adresi : Batı Mahallesi Ortanca Caddesi No:26 1. Kat Daire:6 Pendik / İSTANBUL

Arsa Payı : 80/400

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:18

26/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

