T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/256 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/256 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçe, İKBALİYE Mahalle/Köy, 488 Ada, 18 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Memurluğumuzca görevlendirilen bilirkişi raporunda; "Bina, Kadiköy, Hasanpaşa Mahallesinde, Nahit sokak ile Telkafes sokağın kesiştiği köşe parsel konumundadır. Parsel üzerinde inşa edilmiş bina, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan III. Sınıf B Gurubu yapı türlerinden 3 bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlı B.A.K. sistemli, yaklaşık 52 yıl önce inşa edildiği görülmüştür. Velioğlu isimli binanın Nahit sokak üzerinden belediye numarataj tabelası ( 12 ) olan girişi, Telkafes sokak cephesinden ise, belediye numarataj tabelası ( 2 ) olmak üzere iki ayrı girişi bulunmaktadır. Binanın dış cephesi sıva üzerine boyalıdır. Bina iki yol cephesinden girişli olup, cümle içi cam profilli, ferforje demir doğrama bina giriş kapılarından içeriye girilmektedir. Bina içi koridor zemini eski tip taş seramik ile kaplanmış, duvarlar, tavanlar boyalıdır. Binanın Nahit sokak n.12 cepheli girişli blokta, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, nolu bağımsız bölümler, binanın, Telkafes sokak n. 2 cepheli girişli blokta ise, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 nolu bağımsız bölümler bulunmakta, binanın 3.bodrum katında sığınak ve kömürlükler, 2. Bodrum katında 2 bağımsız bölüm, 1. Bodrum katında sığınak, kapıcı mahali, kömürlükler, 3 bağımsız bölüm daire, zemin kat, diğer normal katlarda, her katta 4 er bağımsız bölüm daire olup, kademeli katta 3 bağımsız bölüm mevcuttur. Binaya bağlı toplam 20 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina içinde, katlararası ulaşım, üzerinde eski taş seramik kaplı basamaklı, ferforje demir doğrama üzerine ahşap kaplama küpeşteli merdivenler ile sağlanmaktadır. Bina içindeki dairelerde, doğalgaz tertibatlı kombili sistemli ısınma, sıcak su ihtiyacı karşılanmaktadır. Bina içinde, söz konusu 3 nolu daire içinde elektrik, su tesisatı bulunmaktadır. 1. Bodrum katta 16/408 Arsa Paylı bağımsız bölüm ( 3) nolu DAİRE?nin HALE HAZIR DURUMU sırası ile; Antre, koridor, mutfak, salon, sandık odası, banyo, 3 oda ( 1 oda, sandık odası güneş almayan, binanın ortak alan boşluğuna bakan penceresi bulunan odadır ), toplam, 3 yatak odası tertibindedir. Daire, Antre, koridor, salon, mutfak, banyo,3 oda tertiplidir. Antre + koridor, salon, odaların zemini Laminat Parke ile, ıslak hacimler seramik ile kaplı, pencereler içi ısı camlı beyaz pvc, banyo penceresi, ortak alan boşluğuna bakan pencereler, eski tip ahşap pencereler olup, daire iç kapıları pres kapı, duvarlar plastik boyalı, tavanlar boyalı, mutfakta mdf kaplı mutfak dolapları, mutfak tezgahı çimstone tarzı, banyoda, duş teknesi + duşakabin, tuvalet taşı, ayaklı lavabo mevcut olupbanyo duvarları ½ kısmı fayans ile kaplı, ½ kısmı boyalıdır. Daire içinde yapılan fiziki ölçüme göre hale hazır durumda yaklaşık NET 81,59 M2 alanlı, yaklaşık BRÜT 108,79 M2 alan olarak ölçülmüştür. Daire içi hale hazır durumda BOŞ durumdadır. Daire içi çok masraflıdır. Mutfak dolapları tavandan su akıntısı, rutubetten dolayı kabarmış, duvar boyaları kabarmış, kullanılmayacak hale gelmiş, salonda bulunan taşıyıcı kolonların sıvaları dökülmüş, taşıyıcı kolon içindeki demirler gözükmektedir. Dairenin güneş almayan penceresi ortak alan boşluğa bakan oda da terk edilmiş eski kullanılmayan eşyalar bulunmaktadır. Pencerelerde demir muhafazası mevcuttur. Daire, köşe daire konumunda olup bağlı bulunduğu parselin kot farkından dolayı, pencerelerinin bir bölümü Telkafes sokak cepheli olup, Telkafes cepheli pencereler, sokak tarafını ½ şeklinde görmekte, daire, yol mesafesinin ½ mesafe altında kalmakta, dairenin kendisi, diğer pencereleri, Nahit sokak cephesine bakan tarafta ise, Nahit sokak yol mesafesi ile sınır durumundadır. Daire içinde elektrik su tesisatı bulunmaktadır." yönünde bulunmuştur.

Adresi : Hasan Paşa Mah. Nahit Sok. No:14-12 Telkafes Sok. Üzerinden İse No:2 Kadıköy/İST.

Yüzölçümü : 81,59 m2

Arsa Payı : 16/408

İmar Durumu : Satış dosyasında yer alan, Kadiköy Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğü nün İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’na gönderdiği, 08.10.2024tarih – E-38354364-622.01-2286866 sayılı yazısında, İstanbul İli, Kadiköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 138 pafta, 488 ada, 18 parsel; 14.04.1999 onaylı 1/1000 ölçekli Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon İmar Planına ve Plan Notu Tadilatlarına göre, H:12.50m, Bitişik Nizam yapılanma şartlarında, ‘KONUT ALANI’nda kalmaktadır.30.11.2022-17.01.2024 onaylı, 1/5000 ölçekli Kadıköy İlçesi Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı bulunduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1-İstanbul V nolu numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11/10/2024--47008 tarih ve yevmine numarası ile koruma alanı belirtisi şerhi olduğu bildirilmiştir. İstanbul V nolu numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gelen cevabi yazıda: "Bahse konu taşınmaz, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın korunma alanında olup, tescili bulunmamaktadır. Bu sebeple, satış işlemi hususunda Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı ve gereğinin ilgili idarelerce yapılması gerektiği hususunda bilgilerinize arz ederim." şeklinde cevap verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:00

27/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

