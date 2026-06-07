T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/263 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/263 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Kıymet takdirine konu; tapuda Göztepe Mahallesi 502 ada, 23 numaralı parsel üzerinde Ustaoğlu Apartmanı 6. Katında bulunan 22 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 222 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 40 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+7 normal kat olmak üzere 9 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanda asansör bulunmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 22 bağımsız bölüm numaralı daire apartmanın 6. katında 22 kapı numaralı dairedir. Daireni iç mekân: Antre, hol, banyo-tuvalet, Mutfak 3 yatak odası, salon ve balkon olmak üzere 3+1 planında yaklaşık 115m2 brüt 103,23m2 net alana sahip daire, Isınması merkezi sistem doğalgaz iledir. Su v e elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Daire keşif esnasında kapalı olduğundan içerisine girilememiş olup, daire hakkındaki bilgiler 21 nolu daire sakininden edinilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Takdir Olunan Değer : 20.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçinAlınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 2.000.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar Ve

Şehircilik Müdürlüğünün 14.08.2025 tarih 2621318 sayılı yazısı ile gönderdiği İmar Durumu Belgesine göre; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi,502 ada, 23 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 11.05.2006 tasdik tarihli, Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ile Lejandı Değişikliğine göre; Yençok: 15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam Ticare+Konut, kısmen de yolda kalmaktadır.

Adresi : Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Cadde No:222 Kadıköy / İSTANBUL

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:15

--------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:15

---------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:15

04/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02482245