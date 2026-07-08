T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/360 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/360 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI: Dosyasında mevcut; ekli tapu kaydında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi, Kat Mülkiyeti Tapu Kütüğünün 7 cilt, 690 sayfasında ayıtlı, 394 ada, 88 parsel numaralı, 189,36m2 yüzölçümlü, "Altı Katlı Oniki Meskenli Kargit Apartman" Nitelikli, 1. Kat 10bağımsız bölüm numaralı 10/100 arsa paylı Mesken(Daire)'in tamamı İbrahim kızı Kadriye Yurtdaş adına kayıtlı olduğu görüldü.

GAYRİMENKULLERİN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; tapuda Üsküdar İlçesi Ahmet Çelebi Mahallesi 394 ada, 88 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın (Deniz Apt) 1. Katında bulunan 10 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Aziz Ahmet Hüdayi mahallesi, Tahririye Sokak 14 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu dairenin bulunduğu apartman yaklaşık 53 yıl önce betonarme karkas sistemde 3 Bodrum Kat+Zemin Kat+2 normal kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Tahririye Sokak tarafından zemin kattan olup, Giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler dökme mozaik kaplı, demir korkuluklu, ahşap trabzanlıdır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Söz konusu 10 bağımsız bölüm numaralı daire apartmanın 1. katında 10 kapı numaralı dairedir. Dairenin Dış giriş kapısı çelik donanımlı Ahşap kapı olup, iç mekân: Antre, hol, banyo-Tuvalet, mutfak, 2 oda, salon ve balkon olmak üzere 2+1 planında yaklaşık 80m2 brüt, 65m2 net alana sahip dairenin; Antre, hol, banyo-tuvalet ve mutfak tabanları ile banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, oda duvarları plastik boya, tavanda tavan boyası ve duvar ile tavan birleşim noktaları kartonpiyer, iç kapılar ahşap kısmen yarıdan yukarısı cam kaplı, pencere doğramaları PVC. çift ısıcam, Banyoda; duşa kabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır. Mutfak tezgâhı üzeri mermer, altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar bulunmaktadır. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Dairenin bulunduğu apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Halk Caddesine 110m., Gündoğdu Caddesine 175m., Harem Sahil Yolu Caddesine 480m., Üsküdar Metro İstasyonuna 475m. mesafede konumludur. Kıymet takdirine konu daire keşif esnasında kapalı olduğundan daire içerisine girilememiş olup, emsal olarak ayni kattaki 9 bağımsız bölüm numaralı daire gezilmiş görülmüş, dairenin içyapım özellikleri ve alanı hakkındaki bilgiler bu daire sakininden edinilmiştir.

Adresi : Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Tahririye Sok. No:14 Daire:10 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 80 m2

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu :Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.05.2023 Tarih 2183693 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, 394 ada, 88 parsel sayılı yer; 1/1000 ölçekli, 09.06.2006 tasdik tarihli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında, 15.10.2021 tasdik tarihli Plan değişikliğinde Kısmen H:12.50 (4 Kat) irtifada, Blok Nizam yapılanma ile Konut Alanı'nda, kısmen de İmar Yolu Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:29

30/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02504677