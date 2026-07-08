T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/230 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/230 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kıymet takdirine konu; tapuda Çekmeköy İlçesi Çekmeköy Mahallesi 1402 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın(Toğay Apt.) 2. Katında bulunan 8 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi 119 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 20 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+3 normal kat olmak üzere 5 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı zemin kattan olup, giriş kapısı alüminyum doğrama kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, demir korkuluklu, demir trabzanlıdır. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 8 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 2. katında fiilen 5 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekân; Antre, Hol, Banyo-Tuvalet, Mutfak, 3 yatak odası, Salon ve balkon olmak üzere 3+1 planında, yaklaşık 100m2 brüt 88m2 net alana sahip dairenin; Antre, Hol, Mutfak tabanları ile Banyo-Tuvaletin taban ve duvarları seramik kaplı oda zeminleri laminat parke kaplı, oda duvarları sıva üzeri plastik boya, tavanlar tavan boyası, duvar ve tavan birleşim yerleri kartonpiyer, iç kapılar ahşap panel kapı, pencere doğramaları PVC. Çift camdır. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo mevcuttur. Mutfak tezgâhı üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar mevcuttur. Isınması doğal gaz kombi sistem iledir. Apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup, Ulubatlı Hasan Caddesine cepheli konumda, Orhangazi Caddesine 90m., Mimar Sinan Caddesine 200m., Şile Yolu Caddesine 750m. mesafede konumludur. Not: Söz konusu daire keşif esnasında kapalı olduğundan daire içerisine girilememiş olup, dairenin içyapım özellikleri hakkındaki bilgiler 6 nolu daire sakininden edinilmiş, iç bölmeleri ve alanı hakkındaki bilgiler ise; dosyasında mevcut mimari projesinden edinilmiş, önceki bilirkişi raporundan da faydalanılmıştır.

Adresi : Mimar Sinan Mah. Ulubatlı Hasan Caddesi Toğay Apt.No:119/8 Çekmeköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 100 m2

Arsa Payı : 8/100

İmar Durumu :Dosyasında mevcut; Çekmeköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2025 tarih 3112 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1402 parsel sayılı taşınmaz; 20.02.2022 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Çekmeköy Uygulama İmar Planı kapsamında BL-4 lejantlı, yençok: 4 kat irtifalı “TicarettKonut Alanı”nda Kalmaktadır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:30

01/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02504679