T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/93 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/93 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, KAYNARCA Mahalle/Köy, 11344 Ada, 1 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli 13 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 2. Normal katta konumludur. Taşınmaz antre-hol, salon, 3 oda, mutfak, 2 banyo ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup 3+1 planlı yaklaşık brüt 87 m² net 76,94m2kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Taşınmazın uzak deniz manzarası bulunmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

( TEDAŞ LEHİNE İRTİFAK BEYANI BULUNMAKTADIR)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Takdir Olunan Değer : 8.600.000,00 TL

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Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 860.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/93 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 03.07.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-99196931-754-267219 sayılı imar durumu yazısına istinaden; 1/1000 ölçekli, 16.05.2008 tasdik tarihli, Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında; Taks:0.20, Kaks:1.75, (Hava Mania şartlarını sağlamak şartıyla) Hmaks: 60.50 m. (20 kat) yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Adresi : Kaynarca Mahallesi İbni Sina Caddesi No;99/B Siltaş Marina, B Blok, 2.Kat Daire:13 Pendik / İSTANBUL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:40

24/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02499741