T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/230 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/230 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçe, İBRAHİMAĞA Mahalle/Köy, 1302 Ada, 3 Parsel, 85 Nolu Bağımsız Bölüm Kadıköy Tapu Müdürlüğünün 21/10/2024 tarih, E-........14238149 sayılı yazısı eki tapu kaydı; İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 1302 ada, 3 parsel sayılı, 4.898,00 m2 yüzölçümlü, "BAHÇELİ KARGİR APARTMAN? nitelikli ana taşınmazda kat mülkiyetli, C -blok, 7. Normal kat, 85 no'lu 520/49200 arsa paylı DAİRE nitelikli taşınmazın; 1/2 hissesi Maliye Hazinesi, 1/2 hissesi el birliği mülkiyetle; Ender Levent, Hakkı Ercan Göral, Maliye Hazinesi, Muhip Tezcan Göral, Sabiha Hüma İşcan, Sibel Dolay, Siper Levent adlarına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Satışa konu C blok, 7 .kat 85 no'lu dairenin bulunduğu 1302 ada 3 parsel sayılı taşınmaz Ata Sokak, Emek Sokak ve Asalet Sokağa cephelidir. Keşif günü C blok, 7 .kat ,85 no'lu dairenin içine girilemediği için, 8. Kat 87 no'lu daire maliki olan apartman yöneticisinden alınan bilgiler ve 2022/1347 E. Sayılı dosyada mevcut 09/04/2023 tarihli Bilirkişi Raporundan faydalanılmıştır. Yıldız blok olarak inşa edilen binaya giriş Emek Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Anadolu Sitesi olarak adlandırılmakta, ancak site donatısı bulunmamakta, açık otopark bulunmaktadır. 74/7817 Proje no'lu Mimari Projesinde; A, B, C blok olarak Yıldız Blok şeklinde inşa edildiği, C blokta bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat bulunmaktadır. C bloğa giriş bodrum kat seviyesinden olmaktadır. Bodrum katta kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, 4 adet dükkan, zemin kat ve normal katlarda 3 er adet daire nitelikli bağımsız bölüm olmak üzere toplam 34 bağımsız bölüm mevcuttur. Merdiven basamakları mermer kaplama, sahanlıklar paladyen mermer kaplamadır. Yaklaşık 50-51 yıllık olan bina doğal gaz merkezi sistem ısıtmalı, asansörlüdür. Satışa konu C blok 7. Kat, 85 no'lu daire (yerinde asansör ile 8. Kat), asansör çıkışı soldaki dairedir. 3+1 özellikli olan dairenin mutfak ve odalarından biri aydınlığa bakmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Daire brüt alanı 120 m2 dir. Taşınmazın bulunduğu Emek sokakta, çoğunlukla satışa konu taşınmaz ile benzer kat özellikleri sergileyen konut yapılaşmalarının, genelde dikey mimarinin yer aldığı site tarzı yapılaşmalar söz konusudur. Alışveriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Kadıköy Belediyesine 660 m, Acıbadem Mahalle Muhtarlığına 100 m, D- 100 yoluna 430 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 25,5 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 4,6 km, Marmaray Ayrılıkçeşme İstasyonuna 420 m, Acıbadem Caddesine 120 m mesafededir. .

Adresi : Acıbadem Mah. Emek Sok. No:4 C-Blok 7. Kat, Daire:85 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 120 m2

Arsa Payı : 520/49200

İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdi -2302468 sayılı yazısında; “Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi; 1302 ada 3 parsel Ata Sokak, Emek Sokak ve Asalet Sokaktan değer almaktadır. Ata Sokağının 2024 yılı arsa m2 birim değeri 8.346,45-TL, Emek Sokağının 2024 yılı arsa m2 birim değeri 8.346,45-TL ve Asalet Sokağının 2024 yılı arsa m2 birim değeri 8.346,45- TL'dir” denilmektedir. Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/10/2024 tarih, E-2300624 sayılı yazısında; “Acıbadem Mahallesi, 58 pafta, 1302 ada, 3 parsel 14/04/1999 onaylı 1/1000 ölçekli Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon İmar Planına ve Plan Notu Tadilatlarına göre kısmen H: Serbest, maxTAKS: 0,30, KAKS: 1,20, Ayrık Nizam yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.958.731,26 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:49

22/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02517755