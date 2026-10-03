T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/231 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/231 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, KOZYATAĞI Mahalle/Köy, 614 Ada, 75 Parsel, 43 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz; 19 Mayıs Mahallesi, Dilara Sokak, No: 11, Beyaz Saray Apartmanı, Kat: 10, Daire: 43 Kadıköy / İstanbul (614 ada 75 parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde, ayrık düzende inşa edilmiş yaklaşık 11 yıllık 1 adet ana bina yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana yapı; ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat + zemin kat + 18 normal kat +çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın 2. Bodrum katında otopark, 1. Bodrum katında ortak alanlar, zemin katında ortak alanlar, 1. normal katında 7 adet daire, 2. normal katında 4 adet daire, 3. normal katında 4 adet daire, 4. normal katında 4 adet daire, 5. normal katında 4 adet daire, 6. normal katında 4 adet daire, 7. normal katında 4 adet daire, 8. normal katında 4 adet daire, 9. normal katında 4 adet daire, 10. normal katında 4 adet daire, 11. normal katında 4 adet daire, 12. normal katında 4 adet daire, 13. normal katında 4 adet daire, 14. normal katında 4adet daire, 15. normal katında 4 adet daire, 16. normal katında 4 adet daire, 17. normal katında 4 adet daire, 18. normal katında çatı kat ile bağlantılı 4 adet daire bulunmakta olup binada toplam 75 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri, merdivenler ve merdiven sahanlıkları mermer kaplıdır.

Davaya konu "Daire" nitelikli ve 43 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, binanın 10. normal katında konumlanmıştır. Dava konusu taşınmazın İstanbul Anadolu 27. Sulh HukukMahkemesi2025/504 Esas numaralı dosyasına sunulan 05.03.2026 tarihli bilirkişi heyeti raporunda; antre, koridor, salon, 3 oda, mutfak, 2 banyo ve balkon hacimlerinden oluştuğu ve yaklaşık 88 m² net kullanım alanına sahip olduğu belirtilmiştir. Dava konusu taşınmazın keşif tarihinde kapalı olması sebebiyle içerisine girilememiş; bu doğrultuda yapının iç mekan özellikleri, malzeme kalitesi ve mevcut durumuna dair yerinde tespit yapılması mümkün olmamıştır.

Adresi : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 19 Mayıs Mah. Dilara Sok. No: 11 Daire 43 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 88 m2

İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2026/231 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 14.07.2026 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-38354364-622.01-3016525 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgi (a) yazınıza konu, Kadıköy- 19 Mayıs Mahallesi, 180 pafta, 614 ada, 75parsel; 11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre Yençok:15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam Konut Alanında kalmaktadır.. Denilmektedir.

Kıymeti : 18.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:38

28/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02561550