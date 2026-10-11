T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/96 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/96 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, BULGURLU Mahalle/Köy, 472 Ada, 52 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Bulgurlu Mahallesi 472 ada, 52 numaralı parsel üzerinde bulunan 3 Blok Apartmandan C Blok (Fiilen 36 Kapı numaralı, B-12 Blok) Apartmanın 1. Katında bulunan 7 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, Ata Sokak 36 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu dairenin bulunduğu apartman yaklaşık 38 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+9 normal kat olmak üzere 11 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı site bahçesinden tarafından zemin kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, metal korkuluklu, ahşap trabzanlıdır. Apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 7 bağımsız bölüm numaralı daire apartmanın 1. katında 7 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo, tuvalet, mutfak, 3 oda, salon ve balkon olmak üzere 3+1 planında, yaklaşık 100m2 brüt, 85m2 net alana sahip dairenin; antre, hol, mutfak, banyo ve tuvaletin tabanları ile, banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. İç kapılar ahşap panel kapıdır. Pencere doğramaları PVC doğrama çift ısı cam, mutfak tezgâhı üzeri mermerit altında üstünde ahşap Malzemeden yapılı dolapları mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabosu mevcuttur. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Gürpınar Caddesine cepheli konumda., Bulgurlu Metro İstasyonuna 100m., mesafede konumludur. Söz konusu daire keşif esnasında kapalı olduğundan dairenin içerisine girilememiş olup, Dairenin iç bölmeleri ve alanı hakkındaki bilgiler mimari projesi incelenerek edinilmiş, iç yapım özellikleri hakkındaki bilgiler ise kat görevlisinden edinilmiştir.

Adresi : Bulgurlu Mah. Ata Sok 3G Kapı Numaralı C Blok 1. Kat Daire:7 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 100 m2

Arsa Payı : 8/900

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Ekli İmar Durumu Belgesine göre; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 472 ada, 52 parsel sayılı taşınmaz; 11.08.1998 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bulgurlu Kısıklı Uygulama İmar Planında H: 30,50m irtifada, Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:29

06/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02567984