T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/270 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/270 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, ALTUNİZADE Mahalle/Köy, 1313 Ada, 83 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz; Altunizade Mahallesi, Derya Sokak, No: 2, Nurol Apartmanı, Kat: 1. Bodrum, Daire: 4 Üsküdar / İstanbul (1313 ada, 83 parsel) açık posta adresinde konumludur. Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu bina Gonca Sokak, Genç Sokak ve Derya Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım sağlanması Mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede genellikle mesken ve ofis olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar yer almaktadır. Yapılaşmanın ve nüfus yoğunluğunun yeterli düzeyde olduğu bölgede; sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanlarının yakınında market ve benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi temel ve sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerden kolaylıkla karşılanabilmektedir. Söz konusu bölge, orta ve üst gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı olarak tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, şehircilik ve plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumlu olup altyapı hizmetleri tamdır. Taşınmaz, idari olarak belediye sınırları ve yetki alanı içerisinde yer almaktadır. Davaya konu taşınmaz; Altunizade Mahallesi, Derya Sokak, No: 2, Nurol Apartmanı, Kat: 1. Bodrum, Daire: 4 Üsküdar / İstanbul (1313 ada, 83 parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde, ayrık düzende inşa edilmiş yaklaşık 30 yıllık 1 adet ana bina yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana yapı; ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında 3 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın 3. Bodrum katında ortak alanlar, 2. Bodrum katında 3 adet daire ve kapıcı dairesi, 1. Bodrum katında 4 adet daire, zemin katında 4 adet daire, 1. normal katında 4 adet daire, 2. normal katında 4 adet daire, 3. normal katında ise çatı kat ile bağlantılı 4 adet daire bulunmakta olup binada toplam 23 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri, merdivenler ve merdiven sahanlıkları mermer kaplıdır. Ana taşınmazın 2. Bodrum katında yer alan 3 adet daire proje harici inşa edilmiş olup arsa payının/ kat irtifakının bulunmadığı anlaşılmıştır. Davaya konu "Mesken" nitelikli 4 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, binanın 1. Bodrum katında konumlanmıştır. Keşif günü tarafımızca yapılan lazer metre ölçümleri ve mahal listesi kontrolleri neticesinde; dava konusu taşınmaz fiiliyatta; antre, hol, salon, 2 adet oda, mutfak, 2 banyo, çamaşırlık ve 1 adet balkondan oluşmakta olup, yaklaşık net 110m2 brüt 125 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke, duvarları saten boya, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfak, banyo ve WC gibi ıslak hacimlerin zeminleri seramik; ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfakta mermer tezgah ve MDF dolaplar kullanılmıştır. Banyonun vitrifiye ve armatür ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap, pencere doğramaları ise PVC malzemeden mamuldür. Taşınmazın ısınması doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Altunizade Mah. Derya Sok. No:2 Nurol Apartmanı 1. Bodrum Kat Daire:4 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 125 m2

Arsa Payı : 90/1800

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2026/270 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 11.08.2026 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Mi ün E-98901083-115.02.04-472028 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgi(b)Üsküdar İlçesi, Altunizade Mah. 165-166 pafta, 1313 ada, 83parsel sayılı yer, 18.03.1991 t.t.li 1/1000 ölçekli Altunizade Bölgesi Uygulama İmar Planında, 13.12.2013 t.t.li plan tadilatında, 15.10.2021 1.t.li plan değişikliğinde, 21.05.2025t.t.li plan değişikliğinde; TAKS:0.25, KAKS:1.00 yapılanma koşullarında H:14.50 m. (4 kat) irtifada, ayrık nizam konut alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 18.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:11

05/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02568015