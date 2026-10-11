T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/166 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/166 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Maltepe İlçe, ZÜMRÜTEVLER Mahalle/Köy, 15577 Ada, 11 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, İlman Sokak, No:10/A Öz İş Sitesi, D2 Blok, B girişi, 12 no'lu dairedir. Satış konusu taşınmazın bulunduğu bina zemin kat + 6 normal katlıdır, B.A.K. sistemle inşa edilmiştir. Her katta 4 daire olmak üzere toplam 24 daire bulunmaktadır. Yaklaşık 35 yıllık olan bina doğal gaz kalorifer ısıtmalı, asansörlüdür. Keşif günü 12 no'lu daire kapalı olduğu için aynı katta bulunan 11 no'lu daire gezilmiştir. Dosya içindeki 05/03/2025 tarihli bilirkişi raporundan dairenin iç özellikleri edinilmiştir. 3+1 özelliğinde olan dairede salon ve oda zeminleri ahşap parke kaplama, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Pencere doğramaları pvc malzemesinden, kapılar ahşap kapıdır. Mutfakta ahşap dolap, mermer tezgah, banyoda duş teknesi, duşa kabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır. Dairede panel radyatör kullanılmıştır. Daire brüt alanı 100 m2 dir. Taşınmazın yakın çevresinde site özellikli konut yapılaşması söz konusudur. Alışveriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market, banka vb. sosyal ihtiyaçlar ulaşılacak mesafelerdedir. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Maltepe Belediyesine 2,65 km, Zümrütevler Mahalle Muhtarlığına 330 m, D 100 yoluna 1,6 km, Sabiha Gökçen Havaalanına 14,0 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 14,4 km mesafededir.

Adresi : Zümrütevler Mah. İlman Sok. No:10/A Öz İş Sitesi D2 Blok B Girişi 3. Kat Daire:12 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 100 m2

İmar Durumu : Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Mü «2285116 sayılı yazısında; “(Eski :1690) 15577 ada, 11 parsel sayılı yer ; 1/1000 ölçekli, 15.02.2008-29.07.2008-13.09.2009-16.06.2012- 13.09.2013- 15.11.2013- 13.12.2013- 16.02.2016- 21.11.2018- 24.11.2020- 15.10.2021- 18.01.2022- 26.05.2022- 18.12.2023 T.T.'li, Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda 5/A-/4 (Ayrık nizam, Ön bahçe:5.00 m,Yan bahçe:4.00 m), 0.20-0.40 TAKS , 1.25 Emsal, (Yençok) Hmax

Kıymeti : 3.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1- TEDAŞ lehine 1 TL.den, 99 yıllığına kira şerhi vardır. TEDAŞ'dan gelen cevabi yazıda; İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, 15577 ada, 11 parsel no.lu taşınmazın tapu kaydı üzerindeki TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine, 16.03.2004 tarih, 1497 yevmiye no.lu 99 yıllığı | TL peşin bedelle tescil edilen kira şerhimizin parselin tapu kayıtlarında korunması kaydıyla yapılacak işleme muvafakat ettiğimiz hususunda cevap verilmiştir.

2-Satılacak taşınmaz (S.S. Öz İşliler Konut Yapı Kooperatifi)136 nolu üyesi muris ISMIHAN GÜNGÖR'ün ortaklık payı olduğundan, kooperatif vekilince verilen beyan dilekçesi ile:İhaleye katılacak ve hisseyi satın alacak kişilerin, S.S. Öz-İş Konut Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen "Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve yabancı uyruklu olmakla birlikte 2644 Sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Türkiye'de gayrimenkul edinmesine imkan sağlanmış kişilerden bulunmak, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 9. Madde- sinde sayılan tüzel kişilerden olmak." şartlarını taşımaları zorunludur. İhale alıcısı, bu şartları taşıdığını gösterir belgeleri Kooperatif Yönetim Kurulu'na ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri gereği ortaklığa kabul işlemi yapılamayacaktır. Şeklinde beyanda bulunulmuştur.

3--Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır.

DİKKAT: HİSSEDARIN MALTEPE S.S.KURTULAN EVLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ (S.S. Öz İşliler Konut Yapı Kooperatifi)136 nolu üyesi muris ISMIHAN GÜNGÖR'ün ORTAKLIK PAYI satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:09

---------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:09

----------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:09

06/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02568069