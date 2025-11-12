T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/76 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/76 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ataşehir İlçe, İÇERENKÖY Mahalle/Köy, 2833 Ada, 1 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz İçerenköy Mahallesi Aralı Sokak No: 4 Ataşehir / İstanbul (2833 Ada 1 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmaz; İçerenköy Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesine yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Kıymet takdirine konu, Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi 2833 ada 1 parsel 202,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel düz bir topografik yapıya ve dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir. Parselin Aralı Sokağa cephesi bulunmaktadır. Parsel sınırları belirleyici tel vb. herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Parsel üzerinde ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır. Bina; Mahallinde zemin kat+1 normal kat+çatı kat olmak üzere toplamda 3 katlıdır. Yerinde yapılan ölçümlere göre yaklaşık olarak Zemin kat 135 m2, 1. Normal kat 130 m2, çatı kat 85 m2 olmak üzere toplamda 350 m2 kullanım alanına sahiptir. Mevcut durumda zemin katında 2 adet daire, 1. Normal katında 2 adet daire, çatı katında 1 adet daire olmak üzere toplamda 5 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın yıpranmış olduğu görülmüştür.

Adresi : İçerenköy Mah. Aralı Sok. No:4 Ataşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 202 m2

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri SatışMemurluğunun 2025/76 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 15.05.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ataşehir

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-99148768-115.02.01-2855/15146 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgi yazıya istinaden Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 2833 ada 1 parsel sayılı yer; 21.02.2024 t.t'li İçerenköy Mahallesi, 2.Etap Uygulama İmar Planında, TAKS: Yönetmelik, KAKS: 2.10, Yençok: 15 kat irtifalı, Ayrık Nizam, Konut Alanında Kısmen de yolda kalmaktadır denilmektedir.

Kıymeti : 13.590.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidr.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:24

06/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

