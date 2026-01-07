T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/102 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/102 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, İCADİYE Mahalle/Köy, 637 Ada, 21 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz 1.Normal katta konumludur. Dava konusu taşınmaz antre, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık olarak 107 m² kullanım alanına sahiptir. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Davaya konu taşınmaz İcadiye Mahallesi Dündar Sokak No: 25, Kanarya Apartmanı, Kat: 1, Daire: 5 Üsküdar / İstanbul (637 Ada 21 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde bitişik düzende inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina bitişik nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 2 normal katlı + çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında ortak alanlar, zemin katında 2 adet daire, 1. Normal katında 2 adet daire, 2.Normal katında 2 adet daire, çatı katında 1 adet daire bulunmaktadır. Binada toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 8.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 800.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/102 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 15.05.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdi ün E-98901083-115.99-345211 sayılı imar durumu yazısına istinaden; 637 ada, 21 parsel sayılı taşınmaz, 09.06.2006 t.t li 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planında, 15.10.2021 t.t.li 1/1000 ölçekli, 18.12.2023 t.t. li ölçekli, 24.02.2025 t.t.li 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinde; H: 12.50 m (4 kat) irtifada, blok nizam konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel Üsküdar Çekmeköy Metro Hattı güzergahında kalmakta olup,

Adresi : İcadiye Mahallesi Dündar Sokak No:25 Kanarya Apartmanı Kat:1 Daire:5 Üsküdar / İST

Yüzölçümü : 314,70 m2

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:05

02/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02376127