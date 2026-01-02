T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/146 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/146 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 782 Ada, 59 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm, Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi, No:38,Kat:3 Büro:4 Ümraniye / İstanbul (782 Ada 59 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölgede alt yapı tamdır. Taşınmaz Ümraniye ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Davaya konu büro nitelikli 4 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 3.Normal katta konumludur. Dava konusu taşınmaz edinilen bilgiye göre büro ve wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık olarak net 198 m2 kullanım alanına sahiptir. Davaya konu taşınmazın içerisine girilememiştir. Büro içerisine girilmediğinden iç mekan özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 9.900.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 990.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2023/146 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 25.07.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-60269154-754-76564 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Söz konusu 782 ada, 59 parsel; 13.02.1998 - 15.03.1999 - 17.01.2012 - 18.11.2012 - 15.05.2015 - 16.02.2016 - 21.04.2017 - 20.09.2022 - 30.11.2022 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planına göre; H-7 (Yedi) kat, ön bahçe: 5.00 m., arka bahçe: 3.00 m., yan bahçe: 0.00 m., yapılanma şartlarına sahip BİTİŞİK nizam TİCARET MERKEZİ ALANI'nda kalmaktadır. 7 pafta, 782 ada, 59 parsel; 7 pafta, 782 ada, 107 parsel ile tevhid edilmeden uygulama yapılamaz. Ayrıca 782 ada, 59 parsel; 23.11.2007 — 21.01.2013 — 20.04.2015 — 20.06.2021 tasdik tarihli Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Projesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'ndan etkilenmekte olup, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

Adresi : Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi No:38 Kat:3 4 Nolu Daire Ümraniye / İST

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:45

22/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

