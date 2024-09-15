T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/286 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/286 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Davaya konu, 90 Ada 14 parsel üzerinde yer alan bina; zemin kat + 3 normal kat olmak üzere toplamda 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina yerleşim olarak, Ihlamurkuyu Mahallesi Anayurt Sokak, No: 10 Ümraniye / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda "ARSA" niteliğinde olup adres kaydına göre, binada 2 adet işyeri, 3 adet daire bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 265,96 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Anayurt Sokağa yaklaşık 13,2 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, Dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 470 m2 kapalı alana sahip, zemin+3 normal katlıdır. Binanın, zemin katı 110 m2, 1. Normal katı 120 m, 2. Normal katı 120 m2, 3. Normal katı 120 m2 alanlıdır. Binada 1. Normal katında yer alan dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC. den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Davaya konu taşınmaz; Ihlamurkuyu Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan İstiklal Caddesine yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip

toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur.

Adresi : Ihlamurkuyu Mah. Anayurt Sok. No:10 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 265,96 m2

İmar Durumu :aşınmazın, yer uluğu, Ümraniye Belediyesi İmar

Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden vetkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan İncelemeler suretiyle tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2022/286 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 06.06.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-60269154-754 (754)-71722 sayılı imar durumu yazısına istinaden ve Ümraniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 20.11.2009-29.11.2021-30.11.2022 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahalleleri Uygulama İmar Planı paftasında “Konut” olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat

Nizamı: Ayrık, Emsal 1,30, Hmax Avan Proje" şeklindedir. Edinilen bilgiye göre taşınmazın yaklaşık 24 m2 yola terkinin olduğu şifahen öğrenilmiştir.

Kıymeti : 12.170.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 10:06

10/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02089362